China confirma mais de 1.500 mortes e 66.400 infetados por coronavírus

O número de infetados por coronavírus ultrapassa os 66.400, na China, e são mais de 1.500 as vítimas mortais.

É na província de Hubei, onde surgiu o surto, que se regista o maior número de mortos. O pico da doença ainda não foi ultrapassado e o regresso à normalidade continua distante.

A China tem mais de 60 milhões de pessoas em quarentena. Nas regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau, as medidas para travar a propagação do vírus também são rigorosas.

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.