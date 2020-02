DGS dá como terminado acompanhamento clínico dos 20 repatriados

A diretora-geral da Saúde deu este sábado como terminado o acompanhamento clínico dos 20 repatriados de Wuhan, na China, a cidade onde foi detetado o surto de coronavírus que já fez cerca de 1.500 mortos e mais de 60 mil infetados.

Graça Freitas anunciou ainda que na próxima segunda-feira vai ser revelada a lista dos novos hospitais preparados para receberem infetados com coronavírus.

Os 20 repatriados que estiveram em isolamento voluntário durante 14 dias no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, por suspeitas de coronavírus, já tiveram alta.

À saída, Milene Fernandes, brasileira, jogadora de futebol que foi repatriada juntamente com os portugueses, admitiu estar "muito contente" por poder sair, e agradeceu o trabalho dos profissionais de saúde.

Veja também:

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.