Repatriados já saíram do Hospital Pulido Valente

Os 20 repatriados que estiveram em isolamento voluntário durante 14 dias no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, por suspeitas de coronavírus, já tiveram alta.

Durante a tarde, receberam a visita da ministra da Saúde, que agradeceu terem aceitado ficar em isolamento voluntário.

À saída, Milene Fernandes, brasileira, jogadora de futebol que foi repatriada juntamente com os portugueses, admitiu estar "muito contente" por poder sair, e agradeceu o trabalho dos profissionais de saúde.

PORTUGAL SEM CORONAVÍRUS: ANÁLISES AOS 20 REPATRIADOS DERAM NEGATIVO

Os cidadãos repatriados da China terminaram este sábado o isolamento voluntário, uma vez que as análises feitas "durante a manhã" desta sexta-feira foram "todas negativas", informou em comunicado a Direção-Geral da Saúde (DGS).

"Os cidadãos repatriados na sequência do surto de doença respiratória aguda por novo coronavírus (Covid-19) foram hoje testados pela segunda vez, durante a manhã", explicita a nota emitida pela DGS, acrescentando que as análises laboratoriais, "com duas amostras biológicas, foram todas negativas".

Os 20 cidadãos repatriados vieram da China e chegaram a Lisboa em 2 de fevereiro.

Coronavírus

O surto de coronavírus já fez 1.527 mortos, a maior parte na China. Das vítimas mortais, 1.523 são em territória chinês, uma nas Filipinas, uma em Hong Kong, uma no Japão e outra em França, naquela que é a primeira morte por coronavírus na Europa. Há ainda quase 67 mil casos confirmados.

