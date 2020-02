Coronavírus leva cada vez menos pessoas a igrejas, mesquitas e templos

Na Ásia, há cada vez menos pessoas a frequentar igrejas, mesquitas e templos. Há mesmo paróquias que já decidiram fechar portas e celebrar missas só na internet. Em causa, está o medo da propagação do coronavírus.

Nas Filipinas, são poucos os que ainda vão à igreja e os que vão têm de cumprir com as restrições impostas. É obrigatório usar máscara e não são permitidos apertos de mão nem mãos dadas durante as orações.

Em Hong Kong, as medidas são mais drásticas. A partir de hoje, todas as missas estão suspensas. Mas há alternativa. Vai ser possível ver a eucarisitia ser celebrada através da internet.

Na Malásia, milhares de pessoas concentraram-se nas ruas, apesar da ameaça do coronavírus, para celebrar o Thaipusam, um festival Hindu no qual os malaios pedem perdão, saúde e paz para o novo ano.

A Indonésia parece ser o único país asiático que não sente a ameaça do Covid-19. Milhares de pessoas continuam a encher as mesquitas.

