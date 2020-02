Coronavírus: Médicos chineses obrigados a usar fraldas nos turnos longos

Os médicos chineses em Whuan, que trabalham na linha da frente no combate ao surto de coronavírus, utilizam fraldas durante os longos turnos, segundo avança esta sexta-feira o New York Post, que cita o South China Morning Post.

"Quando os médicos estão na enfermaria, não podem comer, beber ou ir à casa de banho", disse Han Ding, vice-diretor do Hospital da Faculdade de Medicina de Peking Union, em Wuhan. "Caso precisem de urinar, eles utilizam uma fralda e tomam banho depois do turno", acrescentou.

Para além deste problema, os médicos e enfermeiros também se têm deparado com várias irritações na pele devido ao uso de proteções, nomeadamente, máscaras. Segundo o vice-diretor do hospital, as enfermeiras trabalham em turnos que podem ir até às seis horas e os médicos podem trabalhar até oito horas.

"Os médicos e enfermeiros utilizam os equipamentos de proteção há tanto tempo que já se pode ver as marcas nos rostos deles", revelou Han.

Várias enfermeiras decidiram também rapar o cabelo por questões de higiene hospitalar e para ser mais fácil a retirada e colocação dos equipamentos de proteção. Uma médica de Pequim disse ao Washington Post que se deve ter em mente que os médicos também são humanos e que o surto está a ser muito exigente tanto a nível físico como a psicológico.

