Portugal sem coronavírus: análises aos 20 repatriados deram negativo

Os cidadãos repatriados da China terminam no sábado o isolamento voluntário no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, uma vez que as análises feitas "durante a manhã" desta sexta-feira foram "todas negativas", informou em comunicado a Direção-Geral da Saúde (DGS).

"Os cidadãos repatriados na sequência do surto de doença respiratória aguda por novo coronavírus (Covid-19) foram hoje testados pela segunda vez, durante a manhã", explicita a nota emitida pela DGS, acrescentando que as análises laboratoriais, "com duas amostras biológicas, foram todas negativas".

Por isso, os 18 portugueses e duas brasileiras "terminam amanhã [sábado] o período de isolamento profilático voluntário de 14 dias", prossegue o comunicado.

Os 20 cidadãos repatriados vieram da China e chegaram a Lisboa em 2 de fevereiro.

NOVO CASO SUSPEITO TAMBÉM DEU NEGATIVO

Também esta sexta-feira, os resultados das análises feitas ao mais recente caso suspeito de infeção com o novo coronavírus em Portugal deram negativo.

Em comunicado, a DGS refere que o caso "(...) resultou negativo após realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com duas amostras biológicas negativas".

Trata-se de uma criança regressada da China, que está internada no Hospital Dona Estefânia em Lisboa.

Todos os sete casos suspeitos detetados em Portugal até ao momento deram negativo.

MAIS DE 1.500 MORTES CONFIRMADAS

O número de mortes provocadas pelo novo coronavírus subiu esta sexta-feira para 1.523, mais 139 em relação ao último balanço divulgado pelas autoridades chinesas, todas na província de Hubei.

Das 1.523 vítimas mortais, 1.520 são em territória chinês, uma nas Filipinas, uma em Hong Kong e outra no Japão. Há ainda quase 67 mil casos confirmados.

China Daily CDIC/ Reuters

Veja também: