Primeira vítima mortal do coronavírus na Europa é um turista chinês de 80 anos

O coronavírus fez a primeira vítima mortal na Europa, mais precisamente em França. Trata-se de um turista chinês de 80 anos, que estava internado num hospital de Paris.

O turista estava internado com a filha, de 50 anos, que está a recuperar da infeção. Ambos fazem parte do grupo de 11 infetados que, até agora, foram registados em França.

Na sexta-feira, foi confirmada a infeção de uma pessoa no Egito, tornando-se o primeiro caso a ser confirmado no continente africado.

O maior foco de infeção fora da China é no navio que está atracado na cidade japonesa de Yokohama. O Diamond Princess está em quarentena há mais de uma semana e meia, com quase 300 casos a bordo.

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.