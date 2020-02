122 alemães repatriados de Wuhan saem de quarentena

Os 122 cidadãos alemães colocados em quarentena no início de fevereiro, na Alemanha, após a sua evacuação da cidade chinesa de Wuhan, epicentro da epidemia do novo coronavírus, saíram este domingo do isolamento, anunciaram as autoridades daquele país.

"Todas as pessoas em causa conseguiram sair da zona de quarentena para se juntar às famílias", disse hoje o secretário de Estado da Saúde da Alemanha, Thomas Gebhart, durante uma conferência de imprensa.

Segundo a agência France Press (AFP) nenhum dos cidadãos está infetado com o vírus covid-19, de acordo com as autoridades, que realizaram vários testes de deteção "todos [com resultados] negativos".

Os 122 cidadãos foram colocados em isolamento no início de fevereiro, depois de terem sido repatriadas para a Alemanha a partir da cidade de Wuhan, na China, onde teve início, em dezembro, o surto do novo coronavírus.

Foram mantidos isolados num quartel militar na cidade de Germersheim, na região da Renânia-Palatinado, no sudeste da Alemanha.

"Estas medidas não foram fáceis para as pessoas envolvidas, mas absolutamente essenciais", acrescentou Thomas Gebhart, citado pela AFP.

A Alemanha é o país europeu com mais pessoas infetadas com coronavírus, com 16 casos.

O coronavírus Covid-19 provocou 1.669 mortos e infetou quase 70 mil pessoas a nível mundial. A maioria dos casos ocorreu na China, onde o surto foi detetado no final do ano.

As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei, no centro do país, para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.

Em Portugal, surgiram até agora sete situações suspeitas, mas nenhum caso se confirmou.

Segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), há 44 casos confirmados na União Europeia e no Reino Unido.

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.