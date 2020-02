Como são feitas as análises em laboratório ao coronavírus

As análises para detetar o novo coronavírus, até agora, são realizadas no Instituto Ricardo Jorge, em Lisboa.

Há mais vinte laboratórios a prepararem-se para realizar as análises se vier a ser necessário, mas não dispõem de laboratório com pressão negativa para receção da amostra.

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.