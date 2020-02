No Japão, já começaram a desembarcar os passageiros do navio Diamond Princess com centenas de casos de infeção por coronavírus, depois de terminado o período de quarentena. No total, a infeção já matou duas mil poessoas e mais de 74 mil estão infetadas. Na China, mantém-se as medidas máximas de contenção para o surto que está, neste momento, numa fase crítica.

