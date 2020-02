Coronavírus: Cidade sul-coreana em quarentena após mulher recusar tratamento

Com a aparente diminuição de casos de infeção por coronavírus na China, a preocupação está agora na Coreia do Sul onde uma cidade foi colocada de quarentena.

Daegu tem cerca de dois milhões e meio de habitantes e transformou-se em poucas horas numa cidade fantasma.

As autoridades sanitárias da Coreia do Sul decretaram a quarentena depois da morte de uma mulher, infetada e diagnosticada com o novo coronavírus, que recusou o tratamento e continuou a frequentar a igreja a que pertencia, onde terá infetado outras dezenas de fiéis.

