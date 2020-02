Coronavírus fez segunda vítima mortal em Itália

Uma mulher é a segunda vítima mortal do surto de coronavírus em Itália, menos de 24 horas depois da notícia da morte de um homem de 77 anos.

A vítima residia em Milão, na região da Lombardia, no norte de Itália, onde foram registados 25 dos 30 casos no país.

250 PESSOAS EM QUARENTENA

Em Itália existem atualmente 30 pessoas infetadas pelo Covid-19, 25 na região de Lombardia. As autoridades italianas estão preocupadas com a velocidade de propagação do surto e colocaram 250 pessoas em quarentena.

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.

