Coronavírus: primeira morte confirmada em Itália

Um homem de 78 anos é a primeira vítima mortal causada pelo surto de coronavírus em Itália.

A notícia é avançada pela imprensa italiana. A morte foi confirmada cerca das 22h45 (21h45 em Lisboa).

O homem tinha sido referenciado como um dos dois casos de infeção em Pádua, onde estava internado há 10 dias.

250 PESSOAS EM QUARENTENA

Em Itália existem atualmente 15 pessoas infetadas pelo Covid-19, todas na região de Lombardia. As autoridades italianas estão preocupadas com a velocidade de propagação do surto e colocaram ainda 250 pessoas em quarentena.

Há um italiano em estado muito grave, mas não se sabe ainda como contraiu o coronavírus. Um dos seus amigos esteve na China, mas os seus testes deram negativo. Os médicos pensam que pode ter contraído o vírus e ter-se curado de forma natural.

Há também uma mulher grávida de oito meses infetada.

GIAMPIETRO BISAGLIA

