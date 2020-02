Confirmado primeiro caso de coronavírus no Líbano

O Líbano confirmou esta sexta-feira o primeiro caso no país de uma pessoa infetada pelo novo coronavírus (Covid-19), disse o Ministro da Saúde do país, acrescentando que outros dois casos suspeitos estão a ser acompanhados.

A pessoa infetada pelo novo coronavírus é uma mulher de 45 anos cujo estado de saúde não causa preocupação, declarou o ministro Hamad Hassan durante uma conferência de imprensa. O ministro esclareceu que a mulher esteve na cidade iraniana de Qom, onde foram notificados casos de pessoas infetadas pelo vírus.

As autoridades iranianas já confirmaram 18 casos de infeções pelo novo coronavírus e que quatro pessoas morreram desde quarta-feira. A paciente libanesa voltou do Irão com febre alta, mas o seu sistema imunológico responde bem e a sua condição de saúde é estável, disse uma fonte médica à agência de notícias AFP no hospital onde a mulher está hospitalizada.

O ministro libanês também indicou que todos os passageiros do voo em que estava a mulher libanesa infetada foram contactados pelas autoridades de saúde. A Comissão de Saúde da China anunciou hoje que o número de mortos no continente chinês subiu para 2.236.O coronavírus Covid-19 já infetou mais de 75.000 pessoas a nível mundial.

Além dos mais de 2.200 mortos na China continental, morreram três pessoas no Japão, duas na região chinesa de Hong Kong, quatro no Irão, uma nas Filipinas, uma em França, uma em Taiwan e uma na Coreia do Sul.

