Irão confirma duas mortes por coronavírus no país

O novo coronavírus fez esta quarta-feira dois mortos no Irão.

De acordo um responsável do Ministério sa Saúde do Irão, citado pela agência Reuters, tratam-se de dois idosos que foram localizados em Qom, a cerca de 140 quilómetros da capital Teerão

A confirmação das mortes acontece no mesmo dia em que as autoridades iranianas confirmaram a existência dos dois casos de coronavírus, os primeiros registados no país.

Desde que foi deteado na cidade chinesa de Wuhan. em dezembro do ano passado, o coronavírus já fez mais de duas mil mortes, a maioria na China, e infetou cerca de 75 mil pessoas por todo o mundo.

Fora da China continental, há a registar dois mortos em Hong Kong, um morto nas Filipinas, um no Japão, um em França, um em Taiwan e agora dois no Irão.

As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei, no centro do país, para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.

