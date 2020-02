Marcelo já contactou família de português infetado pelo coronavírus

Em relação ao português infetado pelo coronavírus, o Presidente da República é cauteloso e lembra que ainda é preciso esperar pela confirmação oficial das autoridades, uma vez que há casos em que os primeiros resultados podem ser "falso positivo".

À SIC, Marcelo Rebelo de Sousa adiantou que essa avaliação deverá ser conhecida ainda esta noite.

Marcelo confirmou também que já falou com a mulher do português infetado, com o ministro dos Negócios Estrangeiros e com a ministra da Saúde.

