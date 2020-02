Confirmado primeiro caso de português infetado pelo coronavírus

O primeiro caso de um português infetado com o coronavírus foi confirmado este sábado. Trata-se de um homem de 41 anos que está a bordo do navio Diamond Princess, atracado no Japão. O cidadão português é natural da Nazaré, distrito de Leiria.

Há mais quatro portugueses a bordo e três macaenses com passaporte português.

Mulher de português infetado diz que "nas últimas 10 horas não foi feito nada"

Emanuelle Maranhão queixa-se da falta de apoio que o marido tem recebido no navio e diz que "nas últimas 10 horas não foi feito nada". Afirma ainda que o marido está fechado numa cabine desde que recebeu a informação de que estava infetado.

Ao que a SIC apurou, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já contactou a mulher do português.

Autarca da Nazaré acompanha situação do português infetado pelo coronavírus

Walter Chicharro diz que há dois nazarenos a bordo do Diamond Princess. À SIC, disse que tem conseguido falar com eles através das redes sociais e que está a acompanhar a situação.

Segunda morte por coronavírus em Itália

Foi confirmada a segunda morte por infeção pelo coronavírus Covid-19 em Itália. Ontem foi conhecida a primeira vítima mortal no país onde os cerca de 50 casos confirmados de pessoas infetadas levaram ao encerramento de todos os locais públicos em 10 municípios.

OMS pede ação urgente

A Organização Mundial da Saúde pede uma ação urgente para travar a propagação do novo coronavírus Covid-19. O Governo da Coreia do Sul confirma que o país entrou numa fase mais preocupante e declarou emergência nacional.

A doença continua a espalhar-se pelo mundo. Há já cerca de 78 mil infetados em vários países.

Consulte aqui o mapa interativo que mostra a propagação do Covid-19 pelo mundo.

