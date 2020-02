Segunda morte por coronavírus em Itália

Foi confirmada a segunda morte por infeção pelo coronavírus Covid-19 em Itália. Ontem foi conhecida a primeira vítima mortal no país onde os cerca de 30 casos confirmados de pessoas infetadas levaram ao encerramento de todos os locais públicos em 10 municípios.



Em menos de 24h em Itália foram confirmadas duas mortes por infeção pelo Covid-19. Esta manhã, foi confirmada a morte de uma mulher da região da Lombardia. Na noite de sexta-feira, as autoridades tinham confirmado a morte de um homem de 78 anos na provincia de Pádua.

No país foram identificados mais de 30 casos de infeção, a grande maioria na Lombardia, no norte de Itália. Mais de 250 pessoas permanecem em observação, a maioria dos casos suspeitos são profissionais de saúde e pessoas que estiveram em contacto com os infectados.

Por precaução, as autoridades determinaram o encerramento de vários espaços públicos em pelo menos 10 cidades.

A Organização Mundial da Saúde pede uma ação urgente para travar a propagação do novo coronavírus.

O Governo da Coreia do Sul confirma que o país entrou numa fase mais preocupante e declarou emergência nacional.. Em apenas 24 horas, o número de infetados mais do que duplicou. Desde sexta-feira, as autoridades confirmaram 229 novos casos. O balanço ultrapassa agora os 400 infetados e inclui duas vitimas mortais.

A doença continua a espalhar-se pelo mundo. Há já cerca de 78 mil infetados em vários países.

Só na China continental, morreram 2345 pessoas.

