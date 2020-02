OMS não esconde a preocupação com o ritmo de propagação do Covid-19

A Organização Mundial da Saúde pede uma ação urgente para travar a propagação do novo coronavírus.

O Governo da Coreia do Sul confirma que o país entrou numa fase mais preocupante e declarou emergência nacional.. Em apenas 24 horas, o número de infetados mais do que duplicou. Desde sexta-feira, as autoridades confirmaram 229 novos casos. O balanço ultrapassa agora os 400 infetados e inclui duas vitimas mortais.

Também este sábado, o Irão confirmou a quinta morte provocada pelo novo coronavirus e a Itália a segunda.

A doença continua a espalhar-se pelo mundo. Há já cerca de 78 mil infetados em vários países.

Só na China continental, morreram 2345 pessoas.

Além dos cinco mortos confirmados no Irão e dois em Itália, duas morreram na região chinesa de Hong Kong, duas na Coreia do Sul, uma nas Filipinas, uma em França, uma em Taiwan.

As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.

