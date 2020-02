Mulher de português infetado pelo Covid-19 queixa-se de falta de acompanhamento por parte do Governo

A mulher do português infetado pelo coronavírus queixa-se de falta de acompanhamento por parte do Governo. Emanuelle Maranhão diz que não sabe o que fazer porque não consegue falar com a Embaixada de Tóquio. Está indignada porque diz que o marido já devia ter sido retirado do navio e que está há mais de 14 horas fechado na cabine.

