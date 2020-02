Em Itália, o coronavírus fez este domingo a terceira vítima mortal e o número de infetados continua a aumentar. As autoridades italianas ponderam alargar o cordão sanitário, que afeta já mais de 52 mil pessoas no norte do país.

Na Lombardia, as aulas estão suspensas bem como eventos desportivos. O Carnaval de Veneza também foi cancelado.

Veja também: