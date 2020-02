Português infetado pelo coronavírus continua isolado numa cabine do navio

Os testes feitos aos restantes portugueses a bordo do navio Diamond Princess, no Japão, deram negativos. Adriano Maranhão é o único dos cinco infetado com o coronavírus. À SIC, diz que está impedido de sair da cabine e revela que não tem recebido apoio médico.

Este canalizador, que trabalha no cruzeiro que está de quarentena, tinha indicações de que hoje sairia da embarcação, mas a embaixada portuguesa do Japão já o informou que isso só acontecerá amanhã ou terça-feira.

Marcelo diz que repatriar português infetado pelo Covid-19 pode ser um risco para o próprio doente

Marcelo Rebelo de Sousa diz que trazer Adriano Maranhão agora para Portugal não faz sentido porque pode colocar o doente em risco. O tripulante do navio Diamond Princess queixa-se da falta de apoio na embarcação e diz que este sábado esteve várias horas sem comer.

Veja também: