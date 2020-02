DGS confirma que restantes tripulantes portugueses do Diamond Princess não estão infetados pelo coronavírus

A Direção-Geral da Saúde confirmou esta tarde que os outros quatro tripulantes portugueses do Diamond Princess não estão infetados com o novo coronavírus.



De acordo com informação enviada à DGS pelas autoridades japonesas, os testes feitos a estes tripulantes foram negativos.

A Direção-Geral da Saúde garante ainda que continua a acompanhar a situação em articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e com as autoridades de saúde pública no local.

Veja também:

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.