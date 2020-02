Morreu terceiro passageiro do navio em quarentena no Japão

Um terceiro passageiro do navio cruzeiro diamond Princess morreu, avança a estação pública de televisão japonesa NHK, citada pela agência Reuters.

A 20 de fevereiro foi anunciado que morreram dois idosos infetados com o novo coronavírus, que saíram do cruzeiro em quarentena no Japão.

Foram os dois primeiros casos mortais entre mais de 600 pessoas infetadas com o Covid-19 no navio Diamond Princess

Estes dois octogenários, uma mulher e um homem, tinham alguns problemas de saúde e foram retirados do barco em 11 e 12 de fevereiro, indicou uma fonte do Ministério e a estação pública de televisão japonesa NHK.

O navio cruzeiro, ancorado no porto de Yokohama, a sul de Tóquio, é o maior foco de Covid-19 fora da China continental. O navio está em quarentena desde o início do mês.

É onde se encontra isolado o primeiro cidadão português a quem foi diagnosticada uma infeção pelo novo coronavírus.

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.