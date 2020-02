Português infetado pelo coronavírus revoltado com a situação no navio

Ainda não saiu do navio atracado em Yokohama, no Japão, o primeiro português infetado pelo novo coronavírus covid-19.

Este canalizador, que trabalha no cruzeiro que está de quarentena, tinha indicações de que hoje sairia da embarcação, mas a embaixada portuguesa do Japão já o informou que isso só acontecerá amanhã ou terça-feira.

Sente-se revoltado com a falta de apoio, depois de ontem ter estado várias horas sem comer.

Esta manhã, em declarações à SIC, Adriano Maranhão explicou que os hospitais locais estão lotados e que as autoridades japonesas estão à procura de uma solução.

Adriano Maranhão, de 41 anos, natural da Nazaré e que faz parte da tripulação do Diamond Princess, não acredita que a saída da embarcação aconteça hoje.

Está isolado na cabine desde que uma análise à saliva confirmou a infeção, mas para já não apresenta sintomas da doença.

O navio está em quarentena desde o início do mês e pelo menos 623 pessoas a bordo já foram diagnosticadas com o Covid -9, três morreram.

Entretanto, as autoridades japonesas já confirmaram que o português tem uma infeção por coronavírus.

Emanuelle Maranhão queixa-se de falta de acompanhamento por parte dos responsáveis pela embarcação.

O português infetado com o novo coronavírus Covid-19 ainda está isolado na sua cabine, sem receber qualquer tratamento médico.

A confirmação oficial da infeção do português pelo novo coronavírus Covid-19 chegou esta manhã ao Ministério dos Negócios Estrangeiros através das autoridades japonesas.

Perante a possibilidade, e ainda antes confirmção oficial, o Presidente da República foi cauteloso.

