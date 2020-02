Presidente da China reconhece falhas na resposta ao coronavírus

O Presidente chinês reconheceu hoje que houve falhas na resposta ao surto de coronavírus no país, disse em declarações à televisão estatal, citado pela agência France-Presse.

Xi Jinping diz que esta é a mais grave crise sanitária na China desde a fundação do regime comunista em 1949.

"É uma crise, uma grande prova para nós", declarou.

Os últimos números apontam para mais de 77 mil pessoas infetadas com o novo cornonavírus Covid-19, mais de 2400 mortos.



A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.