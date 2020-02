Bolsa de Milão fecha o dia a cair mais de 5%

A correspondente da SIC em Itália diz que o impacto económico do coronavírus no país transalpino é muito grande e explica a queda de mais de 5% na bolsa de Milão, esta segunda-feira.

Além dos receios da propagação do coronavírus, o norte de Itália, motor económico do país, está semiparalisado devido à adoção de medidas extraordinárias para pelo menos esta semana para tentar travar a epidemia.

Nas regiões italianas de Piemonte, Lombardia e Véneto foram tomadas medidas extraordinárias, como a suspensão de festas, eventos como o carnaval de Veneza, manifestações culturais e desportivas e fechados museus, escolas e universidades.

Veja também:

MAPA INTERATIVO MOSTRA EM TEMPO REAL OS PAÍSES AFETADOS PELO CORONAVÍRUS

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.