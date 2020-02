Itália confirmou esta segunda-feira mais um morto, vítima do coronavírus. Trata-se de um a mulher que sofria de cancro, tornando-se assim na sexta vítima mortal italiana.

Ao todo, já há mais de 220 infetados. O número de doentes duplicou nas últimas 24 horas.

O Governo italiano mandou isolar mais de 50 mil pessoas em 11 municípios do norte do país, para tentar travar a propagação do vírus.

