Um novo caso suspeito de coronavírus em Portugal foi esta segunda-feira confirmado. Trata-se de um homem que veio da cidade italiana de Milão e está internado no Hospital São João, no Porto.

Este é 14.º caso suspeito em Portugal, depois de a Direção-Geral da Saúde confirmar esta segunda-feira que o 13.º caso - um homem que também regressou de Milão - ter dado negativo. Todos os 12 casos anteriores deram negativo.

Este homem foi internado no domingo, no Hospital São João do Porto, por precaução após regressar do principal foco da doença na Europa.

Português infetado por coronavírus no Japão recebeu garantia de que vai amanhã para o hospital

O tripulante do navio Diamond Princess foi visto hoje por dois médicos após começar a ter febre.

O ministro dos Negócios Estrangeiros português voltou hoje a garantir que o Governo português continua a insistir com as autoridades japoneses para que o português infetado com o novo coronavírus seja transferido para uma unidade hospitalar.

Sexta vítima mortal por coronavírus em Itália

Morreu esta segunda-feira mais uma pessoa infetada pelo novo coronavírus em Itália, na região de Bréscia. É já a sexta vítima mortal naquele país.

Segundo a Rai, existem 172 casos confirmados de coronavírus na Lombardia, 27 em Veneto, 18 em Emilia Romagna, 3 em Piemonte e 3 em Lazio. O total de infetados sobe assim para mais de 220.

