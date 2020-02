Coronavírus em Itália afunda bolsas europeias e faz cair o preço do petróleo

O aumento do número de casos de infetados por coronavírus confirmados em Itália fez afundar as bolsas em toda a Europa e fez cair a pique o preço do petróleo.

Lisboa, Londres e Paris perderam mais de 3%, Frankfurt e Madrid mais de 4% e Milão quase 5,5%. Cresce agora a convicção de que a economia europeia também vai sofrer com o surto de coronavírus.

