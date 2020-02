Hospital São João “já começou a fazer testes” ao coronavírus

A Diretora-Geral de Saúde, Graça Freitas, confirmou esta segunda-feira em conferência de imprensa um novo caso suspeito de coronavírus. O doente está internado no Hospital São João, no Porto, onde estão a ser realizadas as análises ao coronavírus.

Graça Freitas alerta ainda para as medidas de prevenção a tomar relativamente ao Covid-19, nomeadamente a nível da higiene das mãos e distanciamento social.

