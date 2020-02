Itália confirma 4.ª vítima mortal por coronavírus e pelo menos 190 infetados

A 4.ª vítima mortal por coronavírus em Itália é um homem de 84 anos que já estava internado no hospital e morreu esta madrugada na localidade de Bergamo.

Com mais de 190 casos confirmados da doença, o país surge como o principal foco da doença na Europa e o centro das preocupações dos países vizinhos.

A Áustria já suspendeu todas as ligações ferroviárias com Itália e já está a impor restrições à circulação e as vizinhas Croácia e Eslovénia- para onde vão muitos turistas italianos- têm hoje reuniões de emergência para analisar a situação.

Bolsa de Milão abre a cair 3,5% depois de surto no país

A bolsa de Milão abriu hoje a cair 3,5%, na sequência do surto do coronavírus no norte de Itália, que até ao momento já provocou 185 infetados e quatro mortos.

Na abertura, o principal índice da bolsa de Milão, o Ftse Mib, recuava 3,5%, enquanto o índice geral, All Share, descia 3,56%.

Na sequência do surto do Covid-19 também está a ser significativa a subida dos juros da dívida de Itália, que hoje abriram a 0,992% a 10 anos, contra 0,909% na sexta-feira.

O número de mortos devido ao coronavírus Covid-19 subiu hoje para 2.592 na China continental, contabilizando ainda mais de 75 mil infetados, quase todos na província de Hubei.

Há também vítimas mortais no Irão, Japão, Hong Kong, Coreia do Sul, Itália, Filipinas, França, Estados Unidos e Taiwan.

