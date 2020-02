Juventus-Inter de Milão pode realizar-se à porta fechada devido ao coronavírus

O jogo entre a Juventus e o Inter de Milão da liga italiana, marcado para este domingo, pode vir a realizar-se à porta fechada.

Em causa está o aumento de casos de coronavírus no país, que obrigou ao adiamento de vários jogos este fim de semana.

A falta de datas disponíveis para o encontro faz aumentar a possibilidade do jogo se realizar sem a presença de público. Recorde-se que a partida Juventus-Inter de Milão pode relançar a luta pelo título.

Os clubes estão separados por seis pontos, mas a equipa de António Conte tem menos um jogo.

Veja também:

MAPA INTERATIVO MOSTRA EM TEMPO REAL OS PAÍSES AFETADOS PELO CORONAVÍRUS

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.