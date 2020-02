Medidas reforçadas na cerimónia da tocha olímpica devido ao coronavírus

A cerimónia da tocha olímpica começa no próximo mês em Atenas e já foram tomadas medidas por causa do coronavírus.

A organização está a trabalhar com uma equipa de profissionais de saúde que vai estar atenta à situação.

Até que se iniciem os jogos de Tóquio, a 24 de julho, milhares de pessoas vão transportar a chama olímpica.

A tocha será acesa no dia 12 em Atenas e vai percorrer o país durante sete dias até chegar ao Japão.

