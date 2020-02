Semana da Moda de Milão cancelada devido ao coronavírus

Alexandra Moura era a única designer portuguesa no evento da Semana da Moda de Milão, mas não conseguiu apresentar a coleção. Inicialmente estava previsto que o desfile acontecesse à porta fechada, mas, entretanto, a Câmara Nacional da Moda Italiana informou a estilista que o desfile não iria sequer acontecer.

Há mais de 220 infetados pelo novo coronavírus em Itália e pelo menos seis mortos. Esta segunda-feira foi instalado um cordão sanitário à volta de 11 cidades do norte do país, o coração económico, para conter a disseminação do Covid-19.

Itália é o país mais afetado da Europa e o terceiro do mundo depois da Coreia do Sul e da China.

As autoridades italianas têm aplicado numerosas medidas cautelares, incluindo o semi-confinamento de cerca de 52.000 habitantes de uma dúzia de cidades no norte, encerrando lugares públicos, com exceção de algumas lojas de bens de primeira necessidade e farmácias de serviço.

Veja também:

MAPA INTERATIVO MOSTRA EM TEMPO REAL OS PAÍSES AFETADOS PELO CORONAVÍRUS

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.