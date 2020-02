Aumenta para três o número de infetados por coronavírus em Espanha

Um médico italiano que estava em Santa Cruz de Tenerife, nas ilhas Canárias, foi esta segunda-feira confirmado como o terceiro caso de infeção pelo Covid-19 em Espanha, mas ainda vai ser sujeito a análises secundárias, informou o governo daquele arquipélago.

De acordo com fonte do governo da comunidade autónoma do arquipélago das ilhas das Canárias, citada pela agência espanhola Efe, o turista provém da região da Lombardia, em Itália, e recorreu a uma clínica privada quando começou a sentir-se mal.

O cidadão italiano foi colocado em isolamento nesse centro clínico e será, entretanto, transferido para o Hospital de La Candelaria, em Santa Cruz de Tenerife. Fontes da clínica referiram que o médico deu entrada ao início da tarde com sintomas de febre e que, como foi imediatamente colocado em isolamento, não terá tido contacto com os funcionários.

As primeiras análises confirmaram a infeção pelo novo coronavírus e, por essa razão, o Conselho de Saúde das Canárias ativou um protocolo específico para o Covid-19, que estabelece a obrigatoriedade de análises posteriores no Centro Nacional de Microbiologia espanhol, em Madrid.

Este é o terceiro caso de infeção pelo novo coronavírus em Espanha e o segundo nas Canárias, depois de um cidadão alemão ter acusado positivo à presença da infeção vírica, no final de janeiro.

Em 9 de fevereiro, as autoridades espanholas confirmaram um segundo caso, de um cidadão britânico e que tinha ficado hospitalizado em Palma de Maiorca. Ambos os turistas recuperaram e já tiveram alta.

O surto do Covid-19, que começou na China no final do ano, já matou 2.627 pessoas e infetou mais de 79 mil, de acordo as autoridades de saúde dos cerca de 30 países afetados.Além de 2.592 mortos na China continental, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Hong Kong, Filipinas, França e Taiwan.

Em Portugal, já houve 14 casos suspeitos, que resultaram negativos após análises.Um tripulante português de um navio de cruzeiros que se encontra de quarentena no porto de Yokohama, no Japão, foi declarado infetado e será transferido para um hospital japonês na terça-feira.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e alertou, na segunda-feira, para uma eventual pandemia, considerando muito preocupante o aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão.