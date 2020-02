Novo caso suspeito de coronavírus em Portugal

A Direção-Geral da Saúde anunciou esta segunda-feira à noite a existência de um novo caso suspeito de Covid-19 em Portugal.

Em comunicado, a DGS refere que se trata de uma mulher "(...) proveniente de Milão, que foi encaminhada para o Centro Hospitalar Universitário de São João".

Um outro caso suspeito em Portugal de infeção pelo novo coronavírus de uma pessoa também proveniente de Milão foi esta segunda-feira declarado negativo depois de testes realizados no CHUSJ.

Os restantes 13 casos suspeitos no país resultaram negativo após análises.

DGS REFORÇA MEIOS DE RESPOSTA

A Direção-Geral da Saúde anunciou esta segunda-feira que já há uma segunda linha de hospitais e laboratórios a postos para reforçar a resposta, caso o número de casos aumente em Portugal.

MANUEL DE ALMEIDA

A DGS avançou também que vai ser reforçado o número de ambulâncias do INEM e a informação disponibilizada aos passageiros que chegam a Portugal, vindos de Itália.

ESTADO DE SAÚDE DO PORTUGUÊS COM CORONAVÍRUS NO JAPÃO AGRAVOU-SE

O estado de saúde do português infetado com coronavírus agravou-se nas últimas horas. Adriano Maranhão vai ser transferido esta madrugada para um hospital de referência no Japão. Será transportado sozinho numa ambulância.

Em declarações à SIC, o português diz que já foi observado por dois médicos e lança um apelo ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

7 MORTOS E MAIS DE 200 INFETADOS EM ITÁLIA

No norte de Itália, há já sete mortos confirmados e mais de 200 casos de infeção pelo novo coronavírus.

As autoridades decidiram isolar 11 municípios e encerraram escolas e serviços públicos por uma semana.

SURTO ALASTRA RAPIDAMENTE NO IRÃO E NA COREIA DO SUL

Em Teerão, corre a informação corroborada por médicos de que mais de 60 pessoas morreram já por causa do Covid-19. O ministro iraniano da Saúde diz que, se isso fosse verdade, já se tinha demitido e rejeita medidas que considera bárbaras" como o isolamento dos doentes.

Na Coreia do Sul, o Governo anunciou mais de 160 novos casos em 24 horas. O mesmo período em que 150 morreram por complicações causadas pelo Covid-19. O número de infetados ultrapassa os 750.

