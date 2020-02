Família do português com coronavírus ainda não foi notificada sobre ida para o hospital

A mulher do português infetado pelo coronavírus no Japão critica o acompanhamento que o Governo tem dado ao caso. Lamenta ainda não ter sido oficialmente notificada sobre o desenrolar dos acontecimentos. À SIC, disse que apenas recebeu um telefonema do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Emmanuelle Maranhão avança que o Ministro lhe disse que a comunicação com a família teria de ser feita pelo português ou pelas autoridades japonesas.

