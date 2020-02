Avião da Turkish Airlines desviado para Ancara devido ao coronavírus

O avião tinha partido de Teerão, a capital iraniana com destino a Istambul com 17 passageiros, incluindo 12 da região de Qom, no Irão, suspeitos estar infetados com o novo coronavírus.

Por precaução. foram postos em quarentena na capital Turca.

O avião foi desviado da pista e isolado por segurança.

A aeronave foi rapidamente evacuada e os passageiros transportados de ambulância.

A Turquia fechou as fronteiras com o Irão no dia 23 e cancelou todos os voos devido à propagação do vírus naquele país.