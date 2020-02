Coronavírus: sobe para 10 o número de mortos em Itália

O número de mortos em Itália devido ao coronavírus subiu esta terça-feira para 10, com o número de infetados a aumentar também, com 322 casos confirmados.

De acordo com a agência Associated Press, as autoridades italianas confirmaram 100 novos casos nas últimas 24 horas. Alguns dos casos foram detetados foram das zonas mais afetadas e que estão em isolamento, incluindo três na Sicília, dois na Toscânia e um em Ligúria.

Com mais de 300 casos de infeção confirmados, Itália é o quarto país do mundo, com o maior número de doentes com a pneumonia viral, depois da China, do Japão e da Coreia do Sul.

As autoridades italianas acreditam que o surto terá começado em Codogno, uma pequena localidade da província de Lodi, na Lombardia.



Como estão os italianos a lidar com o surto do coronavírus?

A correspondente da SIC em Milão, Cláudia Garcia, conta de que forma os italianos a lidar com a emergência sanitária do coronavírus.

Universidade de Coimbra pede quarentena aos alunos que regressam de Itália

Serviços académicos estão a contactar todos os estudantes, face ao surto do novo coronavírus.

Pandemia não foi declarada mas casos aumentam pelo mundo

O terceiro caso positivo em Espanha foi confirmado num hotel do sul de Tenerife, ilhas Canárias, onde as máscaras já andavam nas ruas por causa de uma tempestade de areia vinda do norte de África.

É um cidadão italiano. Em consequência, outros cerca de mil turistas, de várias nacionalidades, estão fechados ao hotel para despistagem do vírus.

