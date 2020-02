Mulher de Adriano Maranhão queixa-se da falta de apoio do Estado

A mulher do português infetado com o novo coronavírus, Adriano Maranhão, queixa-se da falta de apoio do Estado e da dificuldade no acesso à informação. Emmanuelle Maranhão diz que a última vez que falaram, notou que o marido está apreensivo.

O português infetado com o novo coronavírus num navio de cruzeiros no Japão foi hoje transferido para um hospital na cidade de Okazaki, na província de Aichi.

Veja também: