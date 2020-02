China coloca em quarentena 94 passageiros de voo oriundo de Seul

As autoridades chinesas colocaram hoje em quarentena 94 passageiros de um voo que chegou a Nanjing, China, oriundo da capital sul-coreana, depois de três passageiros terem acusado febre, informou a imprensa estatal.

Funcionários chineses entraram no avião logo após aterrar para examinar os passageiros e três, todos chineses, acusaram febre, revelou a televisão CCTV.

A Coreia do Sul anunciou hoje mais uma morte e 169 novos casos de contaminação pelo coronavírus Covid-19, elevando o número total de vítimas fatais para 11 e de infetados para 1.146.

Além de 2.715 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.



