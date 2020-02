Coronavírus: Sindicatos dos médicos exigem divulgação de Plano de Contingência

Para a Federação Nacional dos Médicos, no dia em que surgir o primeiro infetado por coronavírus em Portugal, "vai ser o pandemónio". Em declarações à SIC, esta quarta-feira, à margem de uma audição na Assembleia da República, João Proença considerou que falta informação clara para que os profissionais de saúde saibam como atuar quando os casos chegarem aos hospitais portugueses.

O Sindicato Independente dos Médicos vai mais longe e, numa nota à comunicação social, defende que "o Ministério da Saúde, em vez de se envolver em atividades de propaganda, devia estar a investir numa forte campanha de comunicação com informação preventiva em saúde, no âmbito da presente ameaça, junto da população".

O SIM exige a divulgação do Plano de Contingência Nacional, por considerar que as orientações nos procedimentos a seguir - até as "próprias orientações da Direção-Geral da Saúde" quanto ao uso dos equipamentos de proteção individual - "não são coerentes", acrescentando "isto aplica-se a todos os níveis de cuidados".

Para este Sindicato, "os médicos de família não têm orientações sobre como atuar perante 10 ou 20 casos suspeitos por dia" e questiona-se o que acontecerá às consultas programadas quando houver um número de casos suspeitos daquela ordem. Dá ainda conta de que o "elevado número de doentes regressados de Itália que recorreram nos últimos dias presencialmente" a serviços de saúde revela a necessidade de rapidamente reforçar estes serviços.

Veja também: