Trump acusado de subestimar riscos do coronavírus

Com apenas 15 casos confirmados de transmissão no país e cerca de 45 de pessoas repatriadas de Wuhan e do navio de cruzeiros Diamond Princess, os Estados Unidos estão a monitorizar os países afetados pelo coronavírus e a resposta dos respetivos Governos.

Donald Trump é acusado de estar a subestimar os potenciais riscos do novo coronavírus.

