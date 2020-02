Catorze hospitais do SNS aptos para tratar doentes infetados com coronavírus

A Organização Mundial de Saúde elevou, esta sexta-feira, para muito alto o risco de uma pandemia mundial, tendo em conta que o novo coronavírus já atingiu mais de 50 países. Em Portugal, a Direção-geral de Saúde admite a possibilidade de uma epidemia e já reforçou as medidas de contenção.

Tedros Adhanom Ghebreyesus afirmou que os epidemiologistas da OMS acompanharam em permanência os desenvolvimentos da infeção por SARS-CoV-2, doença denominada Covid-19, e foi decidido aumentar a avaliação do risco de propagação e do risco de impacto do Covid-19 para o nível mais alto.

Avançou ainda que mais de 20 vacinas estão a ser desenvolvidas em todo o mundo e que vários produtos terapêuticos estão a ser testados, sendo os primeiros resultados esperados em "algumas semanas".

