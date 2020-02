Ministra garante que é necessário alertar a população para riscos do contágio pelo Covid-19

A ministra da Saúde diz que faz sentido que se advirtam as pessoas dos riscos do contágio para o coronavirus. É a resposta de Marta temido à manchete do Expresso, em que a Diretora-Geral da Saúde admite um milhão de infetados em Portugal.

No "Expresso da Meia Noite", Marta Temido acrescentou que está a ser estudada a hipótese dos doentes serem socorridos em casa por profissionais do Serviço Nacional de Saúde e desaconselhou as viagens de finalistas.

Veja mais: