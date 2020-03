Boris Johnson anuncia mais 12 casos de coronavírus no Reino Unido

O Reino Unido anunciou um salto nos casos de coronavírus, com 12 novas infeções, elevando o total para 35. O primeiro-ministro britânico vai uma reunião do comité de resposta a emergências do Governo, esta segunda-feira, sinalizando um avanço nas tentativas de combater o vírus, iniciado na China.

Boris Johnson acredita que o número de casos na região aumente ainda mais.

