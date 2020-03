Sud Express esteve parado no Entroncamento devido a passageira com queixas de Covid-19

Um comboio internacional parado desde as 23:30 de domingo na estação do Entroncamento, Santarém, após uma passageira ter alegado estar com sintomas de infeção pelo novo coronavírus, seguiu viagem depois da mulher ter saído, disse hoje a PSP.

O comboio Sud Express, que saiu de Lisboa com destino a Paris, "arrancou às 02:11", indicou à Lusa uma fonte da PSP.

Por seu lado, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarám afirmou que “a pessoa foi acompanhada pela Saúde 24”.

As autoridades disseram desconhecer se a mulher, que segundo a PSP é proveniente da China, entrou na estação de Santa Apolónia ou na estação da Gare do Oriente, acrescentou a fonte do CDOS de Santarém.

A agência Lusa tentou, sem êxito, contactar o INEM.

A epidemia de Covid-19, que teve origem na China, em dezembro de 2019, já infetou mais de 86 mil pessoas em 53 países de cinco continentes, das quais morreram cerca de três mil.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.

Em Portugal, e até às 19:00 de domingo, a Direção-Geral da Saúde (DGS) registou 85 casos suspeitos de infeção, 12 dos quais ainda estavam em estudo.

Os restantes 73 casos suspeitos não se confirmaram, após testes negativos.

A DGS manteve no sábado o risco da epidemia para a saúde pública em “moderado a elevado”.

