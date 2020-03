DGS faz pedido a todos os que tiveram contacto com escritor Luis Sepúlveda

A Direção-Geral da Saúde pede a todos os que tiveram contacto próximo com Luis Sepúlveda para ligarem para a Linha Saúde 24.

A organização do festival na Póvoa do Varzim, onde o escritor esteve durante seis dias, recomenda que todos os que contactaram diretamente, num espaço de um a dois metros, com o autor, devem ficar em casa e evitar contactos sociais.

Dias depois de Luís Sepúlveda regressar a casa em Espanha foi diagnosticado com o novo coronavírus.

