Bispos recomendam medidas de prevenção nas igrejas

Com a confirmação de dois casos de infeção por coronavírus em Portugal, multiplicam-se os cuidados. A Conferência Episcopal Portuguesa, por exemplo, pede medidas de prevenção nas igrejas.

Os bispos recomendam receber a comunhão na mão, evitar o abraço da paz e não usar a água benta nas pias batismais. Para os sacerdotes, é recomendado que comunguem por intinção, ou seja, que molhem a hóstia no vinho consagrado e não partilhem o cálice com os outros sacerdotes concelebrantes.

A Conferência Episcopal Portuguesa explica que as medidas servem para evitar situações de risco, mas que deve ser mantida a serenidade e que devem continuar a ser seguidas as recomendações de higiene da Direção-Geral da Saúde: lavar bem e frequentemente as mãos com água e sabão, tapar o nariz e a boca com o braço ou com um lenço em caso de espirro ou tosse e evitar o contacto próximo com pessoas com infeção respiratória.